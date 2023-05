Zerocalcare vince il premio Terzani: "Il fumetto non è solo genere per ragazzini, ora parla a tutti"

Sabato 6 maggio a vicino/lontano è la giornata del Premio Letterario internazionale Tiziano Terzani: la consegna del riconoscimento alle 21 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il fumettista Zerocalcare, alias Michele Rech, è il vincitore 2023 per il graphic novel No Sleep Till Shengal (Bao Publishing). "Sono onorato di questo riconoscimento perché significa tante cose", ha detto Zerocalcare intervistato da Arturo Nutta del Messaggero Veneto Scuola. "Da una parte il riconoscimento che un fumetto non è solo un genere, una cosa per ragazzini. Dall'altra, che con i fumetti si parla di cose diverse tra cui quello che sta succedendo nel nord dell'Iraq dove, dopo aver combattuto l'Isis, la popolazione ha provato a costruire un processo democratico, ora minacciato dallo stato turco e dalle bande jihadiste. Il tutto sotto il silenzio dell'Occidente" (Videointervista a cura di Arturo Nutta e Oscar d'Agostino)

01:43