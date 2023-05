Jonathan Milan entra nella storia: le foto della vittoria al Giro d'Italia

Jonathan Milan entra nella storia. Nella seconda tappa da Teramo a San Salvo, il campione di Buja si è imposto in volata con una fantastica progressione. Il classe 2000, medaglia d'oro a Tokyo su pista e alla sua prima partecipazione alla Corsa Rosa, centra la vittoria davanti a Dekker, Groves e altri favoriti di giornata come Gaviria e Matthews. Evenepoel resta in rosa. Cambia la Maglia Azzurra, ora del francese Lapeira. Caduta a tre chilometri dal traguardo