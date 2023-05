Gravissimo incidente sulla A27, auto fa un’inversione di marcia e centra altri mezzi: un morto

Gravissimo incidente nel pomeriggio di domenica 7 maggio sull'A27 tra i caselli di Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, sulla carreggiata sud, causato da un veicolo che improvvisamente ha effettuato un’inversione di marcia imboccando così la carreggiata contromano. Coinvolti vari mezzi. La vittima è un trevigiano B.S. di 67 anni, mentre i due feriti, nessuno in condizioni gravi, sono una donna di 52 anni e un uomo di 41 anni, che erano a bordo di una delle due auto entrate in collisione con il veicolo in contromano. Sul posto Suem e vigili del fuoco, oltre alla Polizia stradale. Lunghissime code come conseguenza dell’incidente.

Alle 18.50, sull’autostrada A27 Venezia-Belluno, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, in direzione Venezia, a causa dell’incidente avvenuto al km 54 che ha visto coinvolte due autovetture.

«Sul luogo», scrive in una nota Austostrade, «sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Udine di Autostrade per l'Italia».

Si sono registrate code in direzione Venezia.

Agli automobilisti diretti verso Venezia, dopo l'uscita a Vittorio Veneto nord, è stato consigliato di percorrere la SS51 Alemagna per poi rientrare in autostrada a Vittorio Veneto sud.