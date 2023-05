Ladri forzano una finestra, aprono la cassaforte e rubano denaro e prezioni per 65 mila euro

CODROIPO. Ladri, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio, in una villetta di via De Paolis, a Codroipo. Approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri sono riusciti a forzare una finestra sul retro, che dà sul giardino, e a rubare 50 mila euro e altri 15 mila euro in gioielli contenuti nella cassaforte.

La denuncia ai carabinieri di Codroipo è stata compiuta domenica mattina dal proprietario, un uomo di 80 anni, non appena si è accorto di quanto accaduto.

Da una prima ricostruzione, i ladri sono entrati dal retro e con una smerigliatrice hanno quindi forzato la cassaforte a muro prelevando denaro e preziosi per un valore complessivo stimato in 65 mila euro.

Compito degli investigatori, ora, raccogliere tutti gli elementi necessari a risalire agli autori del furto. Dovranno verificare anche l’eventuale presenza, nelle vicinanze, di telecamere di videosorveglianza che abbiano ripreso qualcosa di utile alle indagini.