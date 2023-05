Nell’area di servizio Ledra laboratorio Polstrada per scoprire chi guida sotto effetto di droghe

Un nuovo servizio operativo è stato messo in campo dalla Polizia Stradale di Udine e dalla società autostrade per l’Italia per far luce su un fenomeno pericolosissimo per l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale: la guida sotto l’influenza di droghe.

All’interno dell’area di servizio Ledra in A/23 direzione Austria, nel pomeriggio di giovedì 4 maggio è stato allestito un piccolo laboratorio analisi, un vero e proprio laboratorio forense, in grado di analizzare i liquidi biologici dei conducenti controllati e stabilire con scientifica esattezza se questi contenessero sostanze psico - attive, psicotrope o stupefacenti.

Controllati conducenti professionali di camion e autobus.

Dopo essere stati controllati con gli strumenti etilometrici i conducenti sono stati sottoposti a prelievo salivare il cui campione e stato analizzato sia tramite strumenti precursori sia tramite uno strumento di alta diagnosi chiamato gascromatografo di massa. Successivamente i conducenti sono stati sottoposti a visita medica per stabilire l’alterazione comportamentale come riflesso dell’assunzione di sostanza stupefacente. Sono emersi risultati interessanti.

Su 53 conducenti controllati, nessuno di questi è risultato alterato per assunzione di sostanze stupefacenti. Nell’operazione di polizia sono state impegnate 4 pattuglie della Polizia Stradale e personale medico e tecnici di laboratorio messi a disposizione dalla Società autostrade per l’Italia.

Questo complesso sistema di controlli permette di indagare una fenomenologia che gli organi di polizia riscontrano sempre più frequentemente. La complessità tecnica di questi accertamenti può essere superata esclusivamente con un controllo d’equipe altamente specializzato.

L’utilizzo della matrice biologica della saliva è particolarmente importante. La saliva è considerata un ultrafiltrato del sangue e conserva la presenza dello stupefacente per circa cinque ore cosi da offrire certezza sull’effetto psicoattivo della sostanza. Lo screening permette di accertare ben 6 principi attivi: cannabinoidi, anfetamine e metanfetamine, cocaina, oppiacei, benzodiazepine, ketamina.