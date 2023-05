Rissa alla Cavarzerani tra una ventina di ospiti: due feriti

UDINE. Rissa alla Cavarzerani, nel corso della notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio, tra una ventina di ospiti.

Sono intervenuti la Radiomobile dei carabinieri di Udine, i colleghi della stazione di Remanzacco e di Torreano di Cividale e volanti della polizia, poi la lite si è subito ridimensionata.

I motivi devono essere ancora chiariti. Due pakistani, entrambi di 30 anni, sono rimasti feriti, in maniera lieve, e accompagnati in pronto soccorso per accertamenti al Santa Maria della Misericordia di Udine.