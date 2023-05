Milan vince la seconda tappa del Giro e parla in friulano alla conferenza stampa

Ha sempre portato un pezzettino del suo Friuli in giro per il mondo. E non manca nemmeno questa volta che, con la sua volata, è entrato dritto nella storia. In conferenza stampa, dopo la vittoria della seconda tappa al Giro d'Italia 2023, Jonathan Milan ha espresso la sua gioia e ha raccontato la corsa in friulano (Video di Antonio Simeoli)

00:27