Olimpiadi della matematica, le studentesse dell’istituto Magrini–Marchetti di Gemona conquistano il podio

GEMONA. Una scuola friulana sul podio alle Olimpiadi della matematica: a conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo è stato infatti l’istituto Magrini-Marchetti di Gemona, che ha chiuso al terzo posto nella gara femminile.

Dopo una lunga e difficile gara a colpi di numeri, formule ed equazioni, domenica 7 maggio (a Cesenatico) è dunque calato il sipario sulle più complesse gare di matematica. La città romagnola è la storica sede in cui si svolgono le gare nazionali con oltre un migliaio di studenti delle scuole superiori di tutta Italia. E che comprende anche i migliori piazzamenti della “Festa della Matematica” che si svolge invece come da tradizione a Torino agli inizi di marzo.

Le finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica, che si svolgono regolarmente in Italia dal 1985 (ed è la più antica e seguita tra le olimpiadi scientifiche a livello nazionale), sono organizzate dall'Unione Matematica Italiana (Umi) su mandato del ministero dell'Istruzione e del Merito: gli studenti si sono sfidati in gare individuali e a squadre per individuare tecniche creative con cui risolvere problemi matematici inediti e ideare nuove dimostrazioni.

In totale sono stati premiati 154 dei 301 concorrenti delle gare individuali: 23 con la medaglie d’oro, 54 d’argento e 81 di bronzo.

Negli stessi giorni ci sono state anche le finali delle gare a squadre, dove hanno brillato le studentesse friulane. Nella gara femminile, infatti, ha vinto il liceo Marconi di Carrara, seguito dalle campionesse in carica del Leonardo di Brescia, che hanno preceduto le ragazze del Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli.

Nella finale mista, al palazzetto dello sport di Cesenatico il liceo Galileo Ferraris di Torino ha vinto. Alle sue spalle il liceo Calini di Brescia e il liceo Righi di Roma.

Le squadre meglio classificate sono state premiate con gadget «olimpici», libri di matematica e premi offerti dallo sponsor Huawei. Le prime tre squadre femminili hanno anche ricevuto omaggi offerti da Intesa Sanpaolo.

I testi delle gare a squadre presentavano problemi ambientati nel mondo di Cattivissimo Me e dei Minions e alcuni dei collaboratori alla gara hanno partecipato da cosplayer, travestendosi da quei personaggi che comparivano anche nei problemi.