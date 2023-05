Cade con la bici lungo la ciclovia: uomo in gravi condizioni

CHIUSAFORTE. Un uomo di nazionalità straniera è stato soccorso nel pomeriggio di martedì 9 maggio dal personale sanitario per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la ciclovia nel territorio comunale di Chiusaforte.



Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tarvisio, l’uomo è caduto dalla sua bicicletta. Sul posto sono intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Chiusaforte e l'elisoccorso.

Il personale medico, dopo le prime cure prestate sul posto, ha preso in carico lil ferito, per cui è stato disposto il trasporto a bordo dell’elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto in condizioni giudicate gravi.