La premier Giorgia Meloni a Udine per l’adunata degli alpini

Nel palco d’onore delle autorità che assisteranno alla sfilata degli alpini, domenica in città probabilmente verso mezzogiorno, ci sarà - salvo imprevisti dell’ultimo momento - anche la premier Giorgia Meloni.

La conferma della visita a Udine, la prima da quando la leader di Fratelli d’Italia è a palazzo Chigi, è arrivata ieri dal coordinatore regionale del partito, il deputato Walter Rizzetto, che è stato in stretto collegamento con il governo, per definire i dettagli della partecipazione.

Meloni sarà accompagnata sicuramente dal ministro della Difesa Guido Crosetto, da numerosi parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia, dalle massime autorità militari - capi di Stato maggiore della Difesa e dell’Esercito e comandanti delle truppe alpine - e civili - il prefetto Marchesiello e il questore D’Agostino - , dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dagli assessori regionali, dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni.

Amministratori e personaggi pubblici si alterneranno sul palco durante le lunghe ore della sfilata, che inizierà alle 9 del mattino e si concluderà alla sera, con le sezioni friulane e l’atto conclusivo dell’adunata, il passaggio della stecca dal presidente della sezione di Udine Dante Soravito de Franceschi al suo collega di Vicenza, capoluogo che ospiterà le penne nere di tutta Italia nel 2024.

Ma naturalmente l’arrivo della presidente del Consiglio potrebbe catalizzare l’attenzione dei media nazionali nella giornata clou della manifestazione.

Non è la prima volta che i massimi rappresentanti del governo assistono all’adunata.

Nel 2014 a Pordenone fu la volta dell’allora premier Matteo Renzi, a palazzo Chigi da poco più di due mesi, astro nascente della politica che fu applaudito a lungo dalla gente assiepata lungo le strade del centro. Nell’ultima adunata che si svolse a Udine, quella del 1996, l’ospite d’onore più illustre fu l’allora capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro che, in un incontro con i sindaci friulani a villa Manin, a margine dell’adunata, annunciò un grande regalo ai Comuni del Friuli terremotato.

Vale a dire il conferimento della medaglia d’oro al valor civile per i tanti paesi che soffrirono lutti e distruzioni nel tragico 6 maggio 1976. Scalfaro, sempre in quel 20 maggio del 1996 a Udine, decorò il labaro dell’Ana nazionale con un’altra medaglia d’oro al valor civile per l’opera di soccorso prestata nel novembre del 1994 nell’alluvione del Piemonte e dell’Emilia Romagna.

Tornando ai giorni nostri la sfilata di domenica sarà la prima senza un altro grandissimo amico del Friuli e degli alpini, il commissario straordinario per il terremoto del 1976, l’onorevole Giuseppe Zamberletti, scomparso nel 2019, che non mancava mai alle adunate udinesi o in regione. Il programma della sfilata, domenica, prevede un inizio di buon mattino, alle 9, con la prima fanfara militare, i reparti alpini di formazione con bandiere, il gruppo ufficiali e sottufficiali delle truppe alpine in servizio, il gonfalone della Regione Friuli Venezia Giulia e il gonfalcone del Comune di Udine e rappresentanze varie.

Alle 9.30 partiranno gli alpini di Zara, Fiume e Pola e le delegazioni estere, dal Sudafrica all’Argentina, dalla Svizzera alla Francia. Via via nel corso della mattinata e del pomeriggio i gruppi del Sud Italia, la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, l’Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto e naturalmente Friuli Venezia Giulia per quella che sarà l’apoteosi di una grande festa di popolo.