Positivi al test dell’etilometro, denunciati due automobilisti

Due denunce per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri di San Giovanni al Natisone, impegnati in controlli della circolazione stradale in paese, hanno controllato un automobilista 44enne residente a Corno di Rosazzo che è risultato positivo al test dell’etilometro, con un valore superiore a un grammo di alcol per litro di sangue (la soglia massima è 0,5). L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Analoga segnalazione anche per un 75enne di Gemona che è stato controllato dai carabinieri del Radiomobile di Tarvisio. Anche per lui un risultato dell’alcoltest superiore a uno.