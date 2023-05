«Una scolaresca dispersa sui monti». Via alle ricerche: è un’esercitazione

Una scolaresca dispersa durante un’escursione. L’emergenza è scattata ieri a Osoppo e ha visto mobilitarsi elicotteri dell’Aeronautica, squadre del Soccorso alpino con unità cinofile e tecnici dell’Elisoccorso.

Non di una reale emergenza si è trattato fortunatamente, come non lo era il successivo allarme per il disastro aereo, ma di una maxiesercitazione organizzata dall’Aeronautica militare (Comando operazioni aerospaziali) insieme al Corpo nazionale di Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia. “Sater 1-23” (dove Sater sta per Soccorso aereo terrestre), così si chiamava l’operazione avviata ieri all’Aviosuperficie Avro della Fondazione Lualdi a Rivoli di Osoppo.

Al lavoro 80 tecnici del Cnsas Fvg, altri 12 della Guardia di finanza con due unità cinofile, una squadra di ricerca del 3° Reggimento alpini, brigata Taurinense per le operazioni di terra coordinate dal Cnsas.

Imponente il contingente di mezzi schierati per il volo: 2 dell’Aeronautica, altrettanti della Guardia di Finanza, uno dei carabinieri e uno della polizia di Stato, oltre all’equipaggio sanitario dell’elisoccorso. Una quarantina i militari dell’Aeronautica impegnati nell’operazione coordinata dal colonnello Giacomo Zanetti.

Sull’aviosuperficie messa a disposizione da Gabriele Lualdi, presidente dell’associazione che gestisce la struttura, negli ultimi mesi si sono susseguiti sopralluoghi e incontri operativi in vista dell’iniziativa che ieri riunito oltre 150 tecnici e volontari impegnati in settori diversi delle forze di sicurezza.

«I fatti di cronaca, anche i più recenti – commenta il presidente del Cnsas Fvg Sandro Puricelli – ci insegnano come in situazioni d’emergenza la conoscenza di mezzi e procedure condivise tra equipaggi e squadre terrestri di diverse provenienze e amministrazioni dello Stato è indispensabile per assicurare rapidità, efficacia e sicurezza, tenendo presente il fine dell’addestramento di equipaggi e soccorritori: essere sempre pronti a salvaguardare la vita umana, ovunque essa sia in pericolo».

Questo lo scopo della Sater, i cui scenari hanno messo alla prova i partecipanti nei territori del Gemonese. Le forze coinvolte si sono riunite di primo mattino sotto i tendoni allestiti nella base di Rivoli, fra riunioni operative e messa a punto dei mezzi.

Quando è scattata l’emergenza si sono attivate per le operazioni di ricerca e soccorso che si sono protratte fino a tarda ora: gli elicotteri dell’Aeronautica militare, dell’Esercito e della Guardia di finanza hanno effettuato anche attività di volo notturno.

«L’esercitazione interforze a Rivoli di Osoppo è un’attività strategica di prevenzione necessaria non solo alla formazione degli operatori ma anche ad accrescere la sicurezza delle nostre comunità – ha commentato l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, presente all’iniziativa –. Siamo onorati che sia stata scelta come base operativa l’aviosuperficie Lualdi, che conferma così anche la sua centralità rispetto al territorio».