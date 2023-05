Da Lignano a Udine: la marcia degli alpini con i muli

Quattro giorni di viaggio, rigorosamente a piedi. La lunga marcia degli alpini, quelli con i fidati muli al fianco, è iniziata. Le penne nere delle sezioni del Basso Tagliamento, che comprendono i gruppi di Lignano Sabbiadoro, Pertegada, Gorgo, Latisana, San Michele al Tagliamento, Ronchis e Latisanotta si sono messe in viaggio nella mattinata di martedì 9 maggio, alle 8, dalla Terrazza a Mare di Lignano: una comitiva di una quarantina di alpini (ma lungo il tragitto se ne stanno via via aggiungendo altri) con al seguito quattro muli e una cavalla che traina un carro ambulanza di fine '800, utilizzato nella Prima guerra mondiale. Tutti (animali esclusi) indossano una maglietta celebrativa con la scritta “Dalla Foce al Castello”, proprio il nome dell’iniziativa. La comitiva raggiungerà Udine venerdì 12 maggio. (video di Sara Del Sal)

