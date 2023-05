Intervista al presidente nazionale dell’ana Sebastiano favero “Un’adunata stupenda perché qui gli alpini sono di casa”

Quella di Udine sarà «una adunata stupenda perché qui gli alpini sono di casa, ci sono in ogni famiglia. Si consolideranno relazioni, altre si costruiranno e dureranno per sempre. Qui, in Friuli, c’è tanta nostra storia, qui si racconta con i fatti, quotidianamente, quello che siamo». Parola del presidente nazionale dell’Ana, Sebastiano Favero.

Presidente, quella di Udine sarà la prima adunata nazionale davvero post Covid, priva di restrizioni

«L’attesa è grande per questo motivo e perché Udine è città alpina per vocazione e quindi sicuramente saremo tanti, soprattutto coloro che hanno fatto il servizio di leva in Friuli. Dalle nostre informazioni, in quei giorni tutto il Friuli avrà alpini presenti perché veramente sarà un ritorno e un’occasione per trovarci, come sempre».

Anche il termometro estero è promettente

«Registriamo molte più prenotazioni del previsto, soprattutto dall’Argentina, ma non solo. L’adunata è anche l’occasione per tornare a casa, per tornare giovani nelle proprie terre d’origine. È un aspetto a me caro e particolare: dai 3 agli 8 anni vissi in Australia e so cosa vuol dire».

Cosa vuol dire adunata?

«Da un lato rinsaldare, ritrovandoci, la memoria perché uno dei primi momenti è il ricordo di chi “è andato avanti”, come diciamo noi, e quindi ribadire i nostri valori, tra i quali la patria e la bandiera, elementi fondamentali. L’identità di un popolo è garantita dal poter guardare e confrontarsi con altri in modo costruttivo. Adunata vuol dire alzabandiera, il momento religioso che facciamo sempre per ribadire, come diciamo nella nostra preghiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E, caratteristico degli alpini e di chi usa frequentare la montagna, è il valore fondamentale dello stare insieme: per conquistare qualcosa bisogna saperlo fare in cordata e quindi essere capaci di condividere e questo è il segno fondamentale della grande sfilata. Tutto questo negli anni ci ha portati ad essere un’associazione molto solidale».

“Alpini, la più bella famiglia”

«Il tema di questa adunata è stato pensato per ribadire uno dei nostri valori fondanti: la base di un vivere civile sta nella capacità di costruire e di trasmettere attraverso la famiglia i valori fondamentali».

Avete adottato un codice di comportamento

«Non è per l’adunata, ma un contributo che l’associazione dà sul tema delle molestie, rivolto a tutti e per tutti. In Italia c’è un problema molestie? Vogliamo dire la nostra. E se qualcuno sbaglia, anche nella nostra associazione, è giusto che ne risponda. Ho visto tanti articoli che mettevano in relazione questo progetto all’adunata, ma non è così, tanto è vero che abbiamo costruito un sito specifico. Sul tema dei valori noi ci siamo. Nessuno dica che non affrontiamo i problemi, ricordando che la responsabilità civile e penale è del singolo».

Friuli 1976: da una grande tragedia è nata la protezione civile. Registrammo, inoltre, una ricostruzione efficiente, immediata e trasparente

«Quella del terremoto è stata una grande tragedia dalla quale si ha avuto la grande capacità di rispondere in senso positivo. Gli alpini, per la prima volta – e questa è stata una grande intuizione dell’allora consiglio direttivo nazionale e del presidente Franco Bertagnolli – sono intervenuti non solo per l’intervento di emergenza, ma anche con undici campi di lavoro per aiutare la gente locale, assieme ai friulani si è ricostruito. Ricordo che in quella occasione il parlamento americano stanziò 27 miliardi di lire che volle fossero gestiti direttamente dall’Associazione nazionale alpini. Fu un riconoscimento di onestà, fiducia e fare. La strategia operativa fu di non intervenire nell’emergenza solo con squadre speciali, ma di restare lì, contribuendo insieme alla popolazione e alla società a dare una mano alla ricostruzione, sempre con volontari e fondi raccolti dalla nostra associazione. Mi permetta una puntualizzazione».

Prego

«Per noi quando si parla di volontariato vuol dire che si opera e si lavora per gli altri gratuitamente. Oggi purtroppo nella terminologia italiana - e anche nel terzo settore - diventano volontari coloro che non lo sono, definiti volontari perché hanno scelto quel tipo di attività e non perché non vengono pagati e questa interpretazione non la condividiamo».