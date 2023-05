Auto finisce nel fosso dopo lo scontro con un camion, due feriti

Incidente ad Aviano, mercoledì 10 maggio, di fronte al Cro, lungo la Strada regionale 29: una macchina e un camion si sono scontrati e due persone sono rimaste ferite.

Dopo lo scontro l’autovettura, con all’interno le due persone, è finita nel fossato a lato della strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale, un’ambulanza e l’elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico un uomo e una donna rimasti feriti. Per l'uomo è stato disposto il trasporto, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo.

Per la donna è stato disposto il trasporto all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza, sempre in codice giallo.