Giovedì in duomo a Udine l’addio al capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi

UDINE. I funerali del capitano Alessio Ghersi, il pilota delle Frecce Tricolori morto assieme a un parente nell’ultraleggero precipitato sabato 29 aprile a Lusevera, saranno celebrati giovedì 11 maggio alle 10.30 nel Duomo di Udine.

Il lutto delle Frecce. Le Frecce tricolori non voleranno per tutto il mese di maggio. In segno di lutto per la morte del pilota Alessio Ghersi, secondo gregario destro della formazione: tutti gli eventi già programmati della stagione acrobatica sono stati per il momento cancellati e dovranno essere riprogrammati.