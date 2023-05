In marcia con quattro muli e soste nelle scuole

LIGNANO. Sarà una lunga camminata, ma ricca di emozioni da condividere e da raccontare non solo per i protagonisti ma anche per gli abitanti dei paesi che attraverseranno.

Lo si è visto bene ieri, nel primo giorno di marcia “Dalla Foce al Castello”. Il traguardo, ovviamente è la città di Udine che ospiterà l’adunata.

L’arrivo è previsto per venerdì. Una quarantina di penne nere, appartenenti ai gruppi del Basso Tagliamento, si è quindi data appuntamento a Lignano, davanti alla Terrazza a Mare, per partire affiancata da quattro muli e una cavalla che traina un carro ambulanza di fine ’800, utilizzato nella prima guerra mondiale. Molte le persone che hanno voluto essere presenti nella località balneare da dove i gruppi di Lignano Sabbiadoro, Pertegada, Gorgo, Latisana, San Michele al Tagliamento, Ronchis e Latisanotta, sono partiti alle 8.

La marcia degli alpini tra incontri nelle scuole e solidarietà

Alla partenza erano presenti i sindaci dei Comuni del Basso Tagliamento: Laura Giorgi di Lignano Sabbiadoro, Flavio Maurutto di San Michele al Tagliamento, Lanfranco Sette di Latisana, Claudio Gigante assessore di Ronchis e il Consigliere regionale Maddalena Spagnolo che indossava un cappello del Terzo reggimento Julia, gruppo Osoppo del padre, l’artigliere alpino del Reparto Comando Giuseppe Spagnolo. L’iniziativa, in linea con lo spirito degli Alpini, è anche un’occasione per raccogliere fondi da destinare alla beneficenza nei confronti delle associazioni che aiutano i pazienti colpiti da malattie degenerative come l’Alzheimer.

La prima giornata ha visto il convoglio, lasciatasi alle spalle la località balneare, fare tappa a Pertegada, Gorgo e Latisana. E l’arrivo a Pertegada è stato accolto da uno scrosciante applauso di numerosissimi abitanti che si sono raccolti nei pressi della scuola primaria dove gli alpini hanno fatto tappa per incontrare gli studenti e per un omaggio al monumento ai caduti che si trova di fianco alla scuola.

Ad attenderli il sindaco Sette con l’assessore alla polizia locale Carlo Tria, il consigliere Spagnolo e l’assessore all’istruzione Elena Martinis. I bambini della scuola dell’infanzia “Il Piccolo principe” hanno raggiunto con le bandierine gli scolari della primaria e tutti insieme hanno assistito alla cerimonia dell’omaggio ai caduti prima di salutare gli alpini intonando “Sul Cappello che noi portiamo”. Mamme e nonne in visibilio, con qualche lacrima scesa per l’emozione di un momento che i presenti ricorderanno a lungo.

La stessa emozione si è vissuta a Gorgo, dove gli alpini hanno incontrato i bambini della scuola per l’infanzia, e all’ingresso nella città di Latisana.

A Latisana, proprio di fronte alle scuole elementari è stato allestito un campo con delle tende nelle quali, già dal pomeriggio, alcuni alpini hanno iniziato a cucinare attendendo l’arrivo del convoglio. La serata, infatti, prevedeva un rancio in compagnia, al quale sono stati invitati tutti gli alpini, anche coloro che non prendono parte alla marcia. “È una grande emozione salutare gli Alpini che hanno cominciato il cammino attraverso il basso e medio Friuli per raggiungere Udine e partecipare alla novantaquattresima adunata.

Voglio esprimere commozione e gratitudine agli Alpini del Basso Tagliamento per questa importante iniziativa e a tutti gli Alpini di cui ho sempre stimato l’impegno, la dedizione e il lavoro e il modo in cui si prodigano a favore delle comunità”, ha affermato il consigliere Spagnolo.

La marcia proseguirà oggi a San Michele al Tagliamento, Latisanotta, Ronchis, Rivignano, Ariis e Torsa.