Piatti tipici, cultura, sport e sociale: a villa Manin torna Sapori Pro loco

CODROIPO. Conto alla rovescia per Sapori Pro loco, la kermesse enogastronomica friulana che quest’anno spegnerà la ventesima candelina.

Sabato 20 e domenica 21 maggio e il fine settimana dal 26 al 28, dalle 11 fino a tarda ora, villa Manin di Passariano di Codroipo spalancherà le porte a una ventina di Pro loco provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e farà da contorno ai prodotti tipici e vini della regione, che si potranno degustare negli stand gestiti dalle stesse associazioni.

Come da tradizione, a Passariano sono attesi migliaia di visitatori.

In continuità con gli anni precedenti, anche il Comune guidato dal sindaco Guido Nardini concederà gratuitamente all’Unpli (Unione nazionale Pro loco d’Italia) gli spazi del complesso dogale.

Il vicesindaco Giacomo Trevisan aveva già confermato l’intento del Comune in occasione dell’assemblea regionale dell’Unpli di fine marzo, ora concretizzatosi con l’arrivo della delibera di giunta.

«Da parte nostra abbiamo assicurato massimo sostegno per l’organizzazione di Sapori Pro loco – ha detto Trevisan –, una tradizione ormai consolidata e fiore all’occhiello per tutta la regione. Non possiamo che essere felici in merito alla scelta della location, che anche quest’anno sarà la splendida villa Manin di Passariano.

Concedere gratuitamente gli spazi era nostra intenzione fin da subito per sostenere e alleggerire l’Unpli nell’organizzazione della manifestazione, che ogni anno porta a Codroipo migliaia di visitatori».

Ancora da puntualizzare i dettagli della ventesima edizione di Sapori Pro loco, che saranno illustrati la prossima settimana durante un incontro che si terrà (martedì) nel palazzo della Regione a Udine.

Gli organizzatori, tuttavia, confermano il tradizionale format che contraddistingue la manifestazione e un ricco calendario di eventi collaterali.

Anche il Comune prenderà parte ai festeggiamenti, in quanto coinvolto in una serie di iniziative. Sabato 20 saranno inaugurate due opere d’arte sulla figura di Pier Paolo Pasolini, che si inseriscono nell’ambito di un più ampio progetto che coinvolge i Comuni di Casarsa e Valvasone Arzene.

Domenica sera, invece, si terrà la premiazione di un torneo di calcio femminile contro la violenza sulle donne, che si svolgerà parallelamente a Sapori Pro loco.

«Ringraziamo l’amministrazione comunale di Codroipo per la concessione gratuita dell’occupazione del suolo pubblico a villa Manin in vista di Sapori Pro loco – ha dichiarato il presidente dell’Unpli, Valter Pezzarini –. La manifestazione, assieme a villa Manin, invoglia da sempre i visitatori anche a scoprire il resto del territorio codroipese con le sue eccellenze.

Con la segreteria del Comitato regionale Pro loco siamo entrati nel vivo dell’organizzazione di questa ventesima edizione, che sarà ricca di proposte».