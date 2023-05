Celestino, ricamatore del legno: "Imparare questa tecnica? Ci vuole tanta pazienza"

Celestino Pivetta, 88 anni, ama lavorare il legno. Crea traforati in multistrato, perlopiù di faggio, imponenti, come il grande lampadario al centro del salotto, o eterei, come il delicato ventaglio appeso al muro.E poi candelabri, vassoi, cornici, cofanetti, orologi e perfino una Tour Eiffel. "Il segreto di questa arte? Tanta passione", confessa (video a cura di Odette Copat).

