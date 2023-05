Droga e telefonini nel carcere di Augusta, un arresto anche a Fiumicello

Droga e cellulari nel carcere di Augusta.

Una vasta operazione della guardia di finanza partita dalla Sicilia è arrivata fino in Friuli, a Fiumicello, dove risiede uno degli 11 arrestati, Michele Ferrasnte, 61 anni, originario di Palermo ma residente a Fiumicello. Lavora a Monfalcone.

Dalle prime ore del mattino di giovedì 11 maggio oltre 80 uomini del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania e del Nucleo Investigativo di Palermo della Polizia penitenziaria, hanno eseguito in diverse province della Sicilia, in Calabria e in Friuli Venezia Giulia, con l'ausilio di finanzieri del Servizio centrale investigazione sulla criminalità organizzata (Scico), dei Comandi provinciali di Palermo, Ragusa e Udine nonché, per la Polizia penitenziaria, con l'ausilio di personale del Nucleo Investigativo di Padova e di Catanzaro, sotto il coordinamento del Nucleo Investigativo centrale, undici misure cautelari.

Le accuse, a vario titolo, sono traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti nella casa di reclusione di Augusta e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.