Esplode una bombola del gas, ustionate due persone

FONTANAFREDDA. Due persone, un uomo e una donna, trasportate in ospedale con ustioni causate dall’esplosione di una bombola. L’incidente si è verificato all’interno di una proprietà privata nel territorio comunale di Fontanafredda, come riferito dagli stessi feriti che nel primo pomeriggio di giovedì 11 maggio hanno richiesto aiuto al punto di primo intervento di Sacile.

I due si sono rivolti al personale medico riferendo di aver riportato lesioni da ustione, prevalentemente agli arti inferiori, e di essere rimasti coinvolti nella deflagrazione di una bombola di gas.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un’automedica e un'ambulanza.

Per le due persone ferite, rimaste comunque sempre stabili e coscienti, è stato disposto il trasferimento: una è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con ustioni giudicate di media gravità, l'altra è stata invece portata all’ospedale Santa Maria degli Angeli di pordenone con l'ambulanza, anche in questo caso con ferite di media gravità.

Intervenuti anche i vigili del fuoco.