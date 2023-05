In tre lo minacciano e lo immobilizzano, poi lo rapinano

UDINE. È stato minacciato e immobilizzato da tre sconosciuti, che gli hanno portato via 200 euro in contanti. È stato successo nel primo pomeriggio di mercoledì 10 maggio, a Udine, in via Valeggio.

A denunciare l'accaduto ai carabinieri è stato un cittadino di 24 anni di nazionalità marocchina.

L'uomo ha riferito ai militari dell'Arma di essere stato avvicinato, mentre stava camminando, da tre uomini, che, come detto lo hanno prima minacciato e poi immobilizzato per portargli via tutto il denaro che aveva all'interno del portafogli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, che stanno svolgendo indagini, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.