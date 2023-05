Perde il controllo dell’auto che si rovescia: ferito

MUZZANA. Una persona è stata soccorsa, poco dopo le 11 di giovedì 11 maggio, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 353, nel territorio comunale di Muzzana del Turgnano, a nord del paese.

La persona alla guida di un'auto ha perso il controllo del mezzo che si è rovesciato su un fianco.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro e l'elisoccorso.

La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata con lesioni non gravi all'ospedale di Latisana, in l'ambulanza.