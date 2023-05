Adunata degli Alpini a Udine: in uno stand enogastronomico c'è una mortadella di 900 chili

Una maxi-mortadella lunga cinque metri, nove quintali di bontà, ha attraversato nelle scorse ore la città: scaricata da un camion in piazza Primo Maggio, è arrivata con un muletto in piazza Duomo, dove da ieri troneggia allo stand forlivese presidiato da Fabrizio Celli: «È una mortadella da record – spiega orgoglioso, mentre porge qualche fetta a una donna che si sporge al bancone incuriosita –. So che il trasporto ha suscitato molta curiosità e che tanti hanno ripreso la scena, postandola sui social. Contiamo di finire di affettarla tutta entro domenica: contiamo nella clemenza del tempo e speriamo che gli alpini e gli udinesi ci vengano a trovare in questi giorni», conclude. (servizio di Christian Seu)

01:25