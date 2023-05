Auto esce di strada e si schianta contro un palo della luce: ferita la conducente

AZZANO DECIMO. Perde il controllo dell'auto che esce di strada a va a sbattere contro un palo. L’incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 12 maggio ad Azzano Decimo, in via Zuiano.

La donna che si trovava alla guida della vettura per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo che, uscendo di strada, ha terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica.

Sul posto, assieme al personale del pronto intervento medico, sono intervenuti i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto incidentata ed estrarre dall’abitacolo la conducente che era rimasta incastrata all’interno mediante l'utilizzo di un "corsetto estricatore" con la funzione di rendere più agevole, e meno dolorosa, l'operazione di soccorso.

Una volta fuori dall'auto la signora è stata affidata alle cure del personale sanitario, che ha provveduto a trasportarla in ospedale per i necessari accertamenti.