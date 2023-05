Casa svaligiata dai ladri, spariti gioielli per un valore di oltre 100 mila euro

NIMIS. Furto da oltre 100 mila euro in un'abitazione di Nimis. È successo nella serata di giovedì 11 maggio, poco dopo le 21, in via San Gervasio.

La proprietaria dell'abitazione, una sessantenne, era uscita attorno alle 13 E, quando è rientrata a casa, verso le 21, ha trovato la porta d’ingresso forzata. È stata la stessa donna a dare l'allarme e a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.

I ladri, dopo aver frugato in tutte le stanze, hanno portato via monili in oro e gioielli per un valore, come detto, di oltre 100 mila euro. Il danno non è coperto da assicurazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cividale, che stanno svolgendo indagini.