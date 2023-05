Fiamme in mansarda nella notte, va a fuoco una casa

GEMONA. Fiamme nella notte, tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio, in una casa in via Drendesima a Gemona. È successo poco dopo l'una.

L'incendio, che si è sviluppato per cause di natura accidentale, è partito dalla mansarda dove il proprietario, un uomo di 79 anni, il giorno prima aveva effettuato alcune lavorazioni utilizzando utensili elettrici.

L'abitazione, a tre piani (piano terra, primo piano e mansarda), è stata dichiarata non agibile a causa dei danni subiti. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Gemona e San Daniele, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'area e smassare tutto il materiale. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto.