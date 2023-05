Qualità dell’acqua, aree pedonali e servizi in spiaggia: confermata la Bandiera Blu per Lignano e Grado

LIGNANO SABBIADORO. Nessuna bocciatura per le due spiagge simbolo del turismo estivo del Friuli Venezia Giulia: sono state confermate anche nel 2023 le Bandiere Blu a Grado e Lignano Sabbiadoro.

Le due località balneari sono state le uniche in regione ad aver ottenuto il riconoscimento che quest'anno la Foundation for Environmental Education ha assegnato a un totale di 226 località rivierasche in tutta Italia.

Grado e Lignano, come nel 2022, hanno superato l'esame, che oltre alla validità delle acque di balneazione, valuta anche l'efficienza della depurazione delle acque reflue e della gestione dei rifiuti, la presenza di aree pedonali, le piste ciclabili, l'arredo urbano, le aree verdi, i servizi in spiaggia. E ancora, l'abbattimento delle barriere architettoniche, le strutture alberghiere, i servizi d'utilità pubblica sanitaria, le informazioni turistiche e la pesca sostenibile.

Per quanto riguarda gli approdi turistici, sono 14 in regione a ottenere la Bandiera Blu 2023 e si tratta di: Porto Turistico Marina Uno (Lignano Sabbiadoro); Marina Punta Verde (Lignano Sabbiadoro); Marina Punta Faro (Lignano Sabbiadoro); Darsena Porto Vecchio (Lignano Sabbiadoro); Marina Punta Gabbiani (Aprilia Marittima); Darsena Aprilia Marittima (Aprilia Marittima); Marina Capo Nord (Aprilia Marittima); Cantieri Marina San Giorgio (San Giorgio di Nogaro); Marina Sant'Andrea (San Giorgio di Nogaro); Marina Monfalcone (Monfalcone); Porto San Vito (Grado); Darsena San Marco (Grado); Marina Portopiccolo (Trieste); Lega Navale Italiana (Trieste).