Sbalzato per una ventina di metri, grave un motociclista

Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 maggio, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in località Viui, in via Luigi Chiozza, all’incrocio per Perteole di Ruda, a Scodovacca, nel territorio comunale di Cervignano.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati, per quanto di competenza, i carabinieri della Compagnia di Palmanova), ha perso il controllo della moto che stava conducendo. È stato sbalzato per una ventina di metri.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, quello dell'automedica e l'elisoccorso. Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco.

L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e per lui è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.