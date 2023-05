A Udine lo spettacolo dei cori degli alpini: Villanova D'Asti intona "E col cifolo del vapore"

Le canzoni tradizionali hanno sempre fatto da colonna sonora agli alpini e l'Adunata di Udine non fa certo eccezione. Tanti i cori alpini che in queste ore stanno raggiungendo la capitale del Friuli mentre chi è già arrivato sta scaldando l'ugola, come quello piemontese La Bissóca di Villanova d'Asti che, al Caffè dei Libri di via Poscolle, ha strappato gli applausi dei passanti intonando la celebre canzone delle penne nere "E col cifolo del vapore". (videoservizio di Alessandro Cesare)

03:37