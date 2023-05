Amicizia, fratellanza e famiglia: valori più importanti e mille alpini, viaggio nel campo di Udine Sud

La sede degli alpini di Udine Sud, in via Pietro di Brazzà, per l’adunata è stata adibita a cucina per i campi che sono stati attrezzati nelle parrocchie di San Pio X e del Cristo di via Marsala.

> Gli alpini di Udine sud: venti volontari in cucina e menu friulano con oltre 400 coperti e tante prenotazioni

