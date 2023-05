Dal responsabile dei gruppi cinofili al diciottenne del campo scuola: le storie dell'Adunata

Da una penna nera esperta come il responsabile dei gruppi cinofili dell'Ana, Giovanni Martinelli al diciottenne Angelo Sigalotti, che i valori degli alpini li ha conosciuti durante un campo estivo organizzato dall'Ana. Sono le storie, tantissime, che racconta l'Adunata di Udine, ufficialmente apertasi nella mattinata di venerdì 12 maggio con il tradizionale alzabandiera in castello. E non mancano i sentimenti, a cominciare dall'amore, come quello che ha conosciuto (e poi sposato) Sergio Panuello della Protezione civile Ana piemontese.(interviste di Alessandro Cesare)

03:53