L'arrivo a Udine degli alpini con i muli della sezione Basso Tagliamento

Erano partiti in quaranta da Lignano Sabbiadoro, martedì 9 maggio, e dopo quattro giorni di cammino sostenuto dal caloroso abbraccio dei paesi attraversati sono finalmente arrivati, ben più numerosi, a Sant'Osvaldo (Udine), nel primo pomeriggio di venerdì 12 maggio: sono gli alpini delle varie sezioni del Basso Tagliamento. Una marcia, con al fianco i loro fidati muli, che ha visto protagoniste le penne nere dei gruppi di Lignano, Pertegada, Gorgo, Latisana, San Michele al Tagliamento, Ronchis e Latisanotta, con la comitiva che si è via via infoltita lungo il percorso.

00:52