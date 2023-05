Le mini-figure degli alpini realizzate in modo artigianale sullo stile Lego

L'alpino della Julia e quello della Seconda guerra mondiale, ma anche i piloti delle Frecce tricolori. Tutti trasformati in pupazzetti Lego, a partire da una ricerca storica che ha impegnato per mesi Alessandro Marin e Francesco Gallo di Torino, titolari della Italian Minifig. Per loro quella di Udine è la prima Adunata: con le loro creazioni hanno allestito uno stand nel villaggio di viale Ungheria. Le minifigures sono realizzate a partire da uno studio di design, con la tecnica della stampa 3D (video a cura di Christian Seu)

01:43