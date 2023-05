Udine, l'alzabandiera e la Fanfara della Julia: è iniziata ufficialmente la 94sima adunata nazionale degli alpini

Il tricolore che sventola sul Castello di Udine. E la Fanfara della Julia che suona l'inno di Mameli. La pioggia non ha spento l'emozione che ha caratterizzato l'alzabandiera e l'inizio ufficlale della 94esima adunata nazionale degli alpini che si terrà a Udine fino a domenica 14 maggio. La pioggia non ferma gli alpini. Presenti il prefetto Marchesiello, il Questore D'Agostino, il sindaco De Toni e delle massime autorità civili e militari. A rendere omaggio al tricolore anche il presidente nazionale dell'Ana Favero che ha ricordato il profondo legame tra Udine e il corpo degli alpini: "Questa è una citta alpina. Ci siamo sempre sentiti accolti e questa volta in maniera straordinaria. Rinnoviamo un patto fraterno che si è creato tra le penne nere e i friulani durante le operazioni di ricostruzione nel post terremoto del 1976"

01:49