Precipita con l’auto nel canale, la corrente lo trascina per 500 metri: lo trovano aggrappato alle grate

Un uomo di 34 anni è stato soccorso dal personale sanitario e dai vigili del fuoco, venerdì 12 maggio, per un incidente che si è verificato a Provesano.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco (attivati per quanto di competenza, i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo), è finito con un'auto in un canale.

Stava rincasando dal lavoro, da Spilimbergo a Valvasone, quando ha sbagliato strada, finendo su un sentiero sterrato in mezzo ai campi. Con l’auto è piombato nel canale del Cellina Meduna, ma è riuscito a telefonare al papà, che ha avvisato i soccorsi.

L'allarme è scattato intorno alle 23.30. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Subito si sono mobilitati i vigili del fuoco di Spilimbergo, con rinforzi da Pordenone e o sommozzatori da Trieste.

L’Audi del 34enne è stata trovata sommersa nel canale, incastrata sotto a un ponte. Il conducente è stato trascinato dalla corrente 500 metri più a valle.

I pompieri lo hanno trovato aggrappato alle grate dello scolmatore, in stato di ipotermia ma cosciente. L’uomo è stato portato all’ospedale di Pordenone.