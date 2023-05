Deve scontare 4 anni e 10 mesi, ma in casa nasconde anche la droga: arrestato

Alle 6.30 di giovedì 11 maggio, i carabinieri della Stazione di Aviano, supportati da un equipaggio dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Sacile, a Fontanafredda hanno raggiunto l’abitazione di un 35enne d’origine campana da molti anni residente nell’area pedemontana, C.M. le sue iniziali, per eseguire un provvedimento definitivo di cumulo pena pari a 4 anni e 10 mesi di carcere su ordine della Corte d’appello di Trieste perché responsabile di reati vari, dalle minacce alla truffa.

L’uomo, resosi contro che alla porta d’ingresso c’erano i carabinieri, si è rapidamente liberato di un involucro con circa 19 grammi di cocaina gettandolo da una finestra della sua abitazione.

Il gesto non è sfuggito ai militari dell’Arma, che sono riusciti a recuperare e sequestrare l’involucro. È stata, quindi, subito eseguita una perquisizione finalizzata alla ricerca di ulteriore sostanza stupefacente, che ha portato al rinvenimento e al sequestro di altri 40 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio locale. Il valore della droga recuperata al mercato dello spaccio è pari a circa 2500 euro.

L’uomo è stato, quindi, tratto in arresto, oltre che per l’esecuzione del provvedimento di “cumulo pene”, anche in flagranza di reato per la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto in flagranza è stato convalidato, sabato 13, dal gip di Pordenone.