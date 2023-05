Si scontrano due auto, una finisce contro il muro: tre feriti, uno è grave

Tre persone sono state soccorse, sabato 13 maggio, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a San Odorico di Flaibano.

Per cause in corso di accertamento la parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Udine), si sono scontrate due vetture, una delle quali è finita contro il muro: nell'impatto una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le tre persone coinvolte: una ha rifiutato il trasporto ed è stata controllata sul posto. Per una seconda persona è stato disposto il trasporto all'ospedale di San Daniele con l'ambulanza, con ferite non gravi. Per la terza è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni gravi.

Attivati, per quanto di competenza, i vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con il personale sanitario.