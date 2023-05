Universitari e caro affitti: riprendono le proteste degli studenti friulani

Pagare a Udine fino a 200 euro per una camera doppia o 350 euro per una stanza singola è follia e non tutte le famiglie se lo possono permettere».

Si alza anche in Friuli la voce della protesta contro il caro affitti lamentato dagli studenti fuori sede delle città universitarie italiane. Di più: qui la denuncia era partita ancora prima che il caso del Politecnico di Milano accendesse i riflettori sul fenomeno.

Era stata l’Unione degli universitari di Udine, associazione da tempo impegnata anche nella battaglia per la Casa dello studente di viale Ungheria, a mobilitarsi già lo scorso 17 novembre, in occasione della Giornata internazionale degli studenti.

Proprio come testimoniano i cartelloni esibiti davanti alle tende allestite all’epoca in piazza I maggio. Da qui, detto della «solidarietà espressa alla comunità studentesca», la necessità di ribadire «l’assenza di residenze universitarie pubbliche in città, l’aumento dei prezzi delle locazioni private e, spesso, la mancanza di trasparenza dei contratti (quando ci sono!)», dice la coordinatrice dell’Udu, Ambra Canciani.

«Il diritto allo studio comprende necessariamente il diritto all’alloggio e in questi anni – continua – non è garantito. Vogliamo una reale risposta dalla politica: in mancanza di progettualità dell’amministrazione pubblica, i 660 miliardi appena annunciati dal ministero andranno a finanziare quasi unicamente i privati, lasciando ancora una volta il vuoto assoluto nell’edilizia pubblica».

Inevitabile il riferimento alla residenza di viale Ungheria, ancora indisponibile, e a Casa Burghart, inaugurata lo scorso dicembre. «Abbiamo chiesto un anno fa un tavolo di confronto fra Regione, Comune, Università e noi studenti, ma ancora nulla».