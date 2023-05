Adunata, arrivederci al 2024: in migliaia prendono il treno per rientrare a casa

Come da previsione, sono tantissimi gli alpini che hanno scelto di ripartire dopo la sfilata e tornare a casa in treno. In Borgo Stazione, in via Roma, è stato installato anche un maxi pannello con tutti gli orari dei treni (corse potenziate proprio per l'occasione) - Foto Petrussi