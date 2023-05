La Russa arrivato a Udine, tanti i posti di blocco in centro: le immagini della sfilata/2

Ignazio La Russa, presidente del Senato, è arrivato a Udine per partecipare alla sfilata degli alpini. Salutato dalle autorità e affiancato dal presidente dell’Ana nazionale Favero, ha raggiunto la tribuna d’onore in piazza Primo Maggio. In centro a Udine tanti i posti di blocco per le limitazioni al traffico: ecco le immagini della sfilata a Udine (Foto Petrussi, Seu e Cesare)