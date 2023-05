Udine, prima e dopo il passaggio della Net: in poche ore ripulita la città

Le vie del centro sono state rimesse a lucido dagli operatori di Net, società che ha messo in campo uno sforzo straordinario per riuscire a ridare dignità a strade e piazze in tempo per il ritorno della luce: ecco le immagini del prima, la serata di sabato, l'ultima dell'Adunata, e della mattina della sfilata (Foto Larocca e Cesare)