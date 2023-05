Un artigiano costruisce due biciclette in legno: «Il mio omaggio al Giro d’Italia»

TARVISIO. La cronoscalata del monte Lussari, destinata a fare la storia del Giro d’Italia, sta facendo emergere tutta la creatività dei tarvisiani.

In vista della tappa del 27 maggio, via Roma è già stata decorata con nastri rosa e dai balconi delle case cominciano a spuntare fiocchi e decorazioni a tema.

Ma ad attirare l’attenzione di residenti e turisti è una bicicletta interamente realizzata in legno. Anzi due.

Sono quelle costruite da Aldo Zanon, ex poliziotto in pensione e maestro di sci in attività, che da anni ormai si sta dedicando alle lavorazioni artigianali.

E in occasione della cronoscalata del Lussari ha deciso di utilizzare il legno non solo per creare stelle alpine e cuori rosa, ma anche una bici a grandezza naturale completa di tutto.

Dalla sella al manubrio da corsa, dalla borraccia alla catena, dalle ruote con i raggi ai pedali. Una versione rinnovata (e migliorata sotto diversi punti di vista) della due ruote ideata nel 2013 per l’arrivo della tappa del Giro alle malghe del Montasio.

«La particolarità – racconta Zanon – è che ogni sua parte è realizzata in legno, di abete soprattutto e di faggio.

Un lavoro durato una ventina di giorni, che ha richiesto particolare attenzione durante la fase di assemblaggio, utilizzando incastri e colla a caldo».

Una delle due bici sarà posizionata nella vetrina del negozio di Maurizio Siega in via Vittorio Veneto, a due passi dall’imbocco della ciclovia Alpe Adria.

L’altra Zanon non ha ancora deciso dove metterla: «Vedremo, ciò che mi preme è far conoscere una delle caratteristiche della nostra valle, cioè la lavorazione artigianale del legno», conclude l’artigiano.

Martedì 16 scatterà invece il click day (sul sito di PromoTurismo Fvg) per cercare di accaparrarsi uno dei 3 mila biglietti in vendita per salire in vetta con la cabinovia, al costo di 20 euro cui se ne potranno aggiungere 3 per un parcheggio.

Gli altri potranno salire per i primi tre chilometri o, attraverso i sentieri, andare a piedi fino in vetta e sistemarsi lungo gli ultimi tre chilometri d’arrivo. Non sarà invece possibile sostare nei due chilometri centrali.

I volontari al lavoro saranno circa 700, tra alpini, ex militari in pensione e Protezione civile.