Fiamme in cucina, una persona ustionata

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di sabato 13 maggio, poco dopo le 20, al quinto piano di un condominio in vicolo Concavo a Spilimbergo per un incendio all'interno di una cucina.

L'evento, causato da un rilascio di gas le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto una persona per poi propagarsi ai mobili del locale.

I pompieri hanno soccorso i residenti e spento le fiamme con gli estintori in dotazione.

La persona ustionata, in modo lieve agli arti superiori, è stata trasportata all’ospedale di Spilimbergo dal personale sanitario nel frattempo giunto sul posto.