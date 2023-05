Adunata alpini, Fedriga: "Oggi Udine è la capitale d'Italia"

Presente in tribuna d'onore per la sfilata degli alpini anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga: "Udine e il Friuli Venezia Giulia sono per un giorno la capitale e il centro dell'Italia". Il governatore ha ribadito il forte legame che c'è tra le penne nere e il territorio, dal terremoto alla lotta alla pandemia dove "assieme alla nostra protezione civile sono stati protagonisti". In marcia i valori di solidarietà che rendono tutti i cittadini orgogliosi: "La nostra regione è la casa degli alpini, questa adunata si svolge a casa loro"

