Canti, balli, cori: la lunga notte dell'Adunata a Udine in meno di 2 minuti

Ci sono brindisi, abbracci, selfie ricordo. Ci sono bandiere, mezzi divertenti che circolano con grandi cappelli di alpini. E poi i cori che uniscono voci di ogni dove. La città pulsa di vita: quella trascorsa da poche ore è stata una notte lunga, piena di canti e di gioia. I locali pieni, le tavolate allestite negli stand anche. E intanto la colonna sonora di questa adunata non sembra finire mai. Eccola Udine, vestita di Tricolore. E tutto questo, lo ritrovi nelle parole di chi in città ci vive. «Udine non è mai stata così bella» (Servizio a cura di Daniela Larocca e Viviana Zamarian)

01:46