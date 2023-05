Centotrè trombe suonano il Silenzio: la magia dal Castello di Udine

La magia delle note del Silenzio nello scenario del Castello di Udine. Grandi emozioni hanno regalato le 103 trombe, alpini e non solo, arrivate da tutta Italia per rendere omaggio ai caduti e alle penne nere. Il folto gruppo si è esibito prima nel piazzale del Castello di Udine e poi in piazza Libertà dove migliaia di cittadini entusiasti ed emozionati hanno chiesto il bis. Le 103 trombe, un numero non casuale perché corrisponde agli anni della Sezione, erano disposte in tre gruppi da 33 componenti. Guidati dal maestro e arrangiatore Paolo Frizzarin,davanti al gruppo i tre solisti: Alberto Domini, Marco Bortolazzi e Andrea Picogna. Prima tromba Specula Castello Fabiano Cudiz (Video a cura di Daniela Larocca)

03:29