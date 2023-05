Camion in manovra abbatte la statua dedicata a Carlo Sgorlon

UDINE. Non c’è pace per la statua dedicata allo scrittore friulano Carlo Sgorlon. Posizionata in piazzetta Marconi, in centro a Udine, è stata ritrovata a terra.

La statua di Carlo Sgorlon a terra

Stavolta, tuttavia, nessun vandalismo: nella mattinata di lunedì 15 maggio un camion in manovra l’ha accidentalmente urtata, piegandola e facendola finire a terra.



Le operazioni di rimozione della statuta (foto Petrussi)

È stato lo stesso autista ad allertare la polizia locale, che giunta sul posto ha provveduto ad adagiarla a terra.

La statua è rimasta in quella posizione fino alle 10, quando il personale del Comune l’ha prelevata e rimossa con un piccolo camion gru.

Ora dovranno essere valutati eventuali danneggiamenti subiti dal manufatto e si dovrà provvedere a ricollocarla con un nuovo basamento. In passato la statua era stata oggetto di atti vandalici e imbrattamenti.