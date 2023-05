Esce di strada con l’auto: ferite mamma e bimba

Una mamma e la sua bambina, sono state soccorse nel pomeriggio di lunedì 15 maggio dal personale sanitario per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Rive d'Arcano, in via Fagagna.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine la mamma ha perso il controllo della macchina, finita a bordo strada, in un fosso.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso.

Per la donna è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per la cura di un trauma cranico e di altre lesioni.

Per la bimba è stato deciso il trasporto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.