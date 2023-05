La più bella famiglia: il video-racconto della 94esima adunata degli alpini a Udine

Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare la marcia degli alpini. Ottantamila penne nere (circa il 10 percento erano friulani, gli altri arrivavano da tutta Italia e da molti Paesi extra Ue) hanno sfilato a Udine in una quattro giorni che resterà nella storia. Come sanno fare gli alpini, l’Ana di Udine è rimasta in prima linea per mettere a punto ogni dettaglio: i preparativi sono partiti più di un anno fa con decine di volontari che hanno fatto in modo che tutto andasse per il verso giusto. Cori, manifestazioni, concerti ma anche saluti, abbracci e incontri di commilitoni e amici che si sono dati appuntamento dall'11 al 14 maggio in questo angolo di Italia. I friulani non hanno dimenticato quanto gli alpini hanno fatto nella ricostruzione post terremoto del 1976. E penne nere sanno che questa, per loro, sarà sempre casa.

Il motto della 94esima adunata nazionale riassume tutto ciò: Alpini, la più bella famiglia.

(Servizio di Davide Cavalleri)

